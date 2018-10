Wiesbaden

Gespannt verfolgt von der gesamten Bundesrepublik haben die Hessen gewählt – und sich vor allem von CDU und SPD abgewendet. Die großen Gewinner sind dagegen die Grünen, die ihren derzeitigen Höhenflug in den Umfragen nun in Stimmen umwandeln und damit auch bundesweit für die SPD zur echten Konkurrenz auf Augenhöhe werden.

Außerdem erreichte die AfD ihr Wahlziel, mit einem zweistelligen Ergebnis in den Landtag einzuziehen und damit neben Bundes- und Europarlament auch in allen deutschen Landesparlamenten zu sitzen. Durch den Einzug von Linkspartei und FDP, die es ebenfalls über die Fünf-Prozent-Hürde schafften, gibt es in Wiesbaden für die nächsten fünf Jahre nun ein Parlament mit sechs Fraktionen. Das dürfte die Regierungsbildung in den nächsten Wochen auch im Vergleich zu den schwarz-grünen Koalitionsverhandlungen von 2013 deutlich erschweren.

Gegenüber der Landtagswahl vor fünf Jahren mussten in Hessen sowohl die Regierungspartei von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), als auch Oppositionsführer SPD unter ihrem Spitzenkandidaten und Landesvorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel schwere Verluste hinnehmen. Im Gegensatz dazu legten die Grünen als bisheriger Juniorpartner mit ihrem Spitzenkandidaten Tarek Al-Wazir in der Landesregierung deutlich zu.

4,4 Millionen Wahlberechtigte bei der Landtagswahl in Hessen 2018

Nicht nur diese Ergebnisse sprechen dafür, dass die Hessen ihre Landtagswahl auch dafür nutzen, über die Regierungspolitik in der Bundeshauptstadt abzustimmen. Auch in Befragungen hatten viele Wahlberechtigte angegeben, zwar mit der Lage ihres Bundeslandes und der Arbeit der Landesregierung zufrieden gewesen zu sein – aber den Urnengang auch für ihren Protest gegen die große Koalition in Berlin nutzen zu wollen.

Eigentlich waren die rund 4,4 Millionen Wahlberechtigen in Hessen an diesem Sonntag zwar nur aufgerufen, über die normalerweise 110 Abgeordneten im hessischen Parlament in Wiesbaden zu entscheiden. Doch bereits bei der Landtagswahl in Bayern vor zwei Wochen waren vor allem die einstigen Volksparteien Union und SPD abgestraft worden und hatten – wie auch viele Beobachter und Bundespolitiker – einen Großteil der Ursachen im Bund gesehen. Weil aber sowohl die Spitzen von CDU/CSU, als auch die der Sozialdemokraten aus Rücksicht auf die hessischen Wahlkämpfer noch keine Konsequenzen aus dem Absturz in Bayern zogen, wurden diese nun als Folge der Hessen-Wahl erwartet.

Besonders für die SPD unter ihrer Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles hing deshalb viel von ihrem Ergebnis von diesem Sonntag ab. Bis zuletzt hatten die Sozialdemokraten in Wiesbaden und Hessen zittern müssen, ob die Grünen es tatsächlich schaffen würden, stärker zu werden als sie – und ob die SPD zumindest nicht unter die 20-Prozent-Marke fallen würde. Vor dem Wahlgang am Sonntag waren viele inner- und außerhalb der Partei davon ausgegangen, dass in einem der beiden Fälle, auf jedem Fall aber wenn beides eintritt, es zu taktischen und personellen Debatten kommen würde. Diese könnten sich um die Parteivorsitzende Nahles drehen, zu der sich jedoch keine aussichtsreiche Konkurrenz um den SPD-Führungsposten zeigte. Die folgenschwereren Diskussionen könnten sich deshalb um die Frage drehen, ob es der SPD schadet, im Bund weiter als Juniorpartner in der großen Koalition mitzuregieren. Bereits nach dem einstelligen Ergebnis der Genossen in Bayern hatte es Stimmen aus der Partei gegeben, die den Ausstieg aus dem schwarz-roten Bündnis in Berlin gefordert hatten. Andrea Nahles hatte deshalb gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) kurz vor der Wahl zur Besonnenheit aufgerufen und dazu, dass ihre Partei nicht überstürzt reagieren solle.

Bei der Landtagswahl in Hessen 2018 geht es auch um die Todesstrafe

Für Bundeskanzlerin und CDU-Bundeschefin Angela Merkel sind die Entwicklungen nach der Hessen-Wahl deshalb in zweierlei Sinne heikel: Allzu großer Frust über die anhaltenden Verluste der Union in den Ländern sowie im Bund – wo sie in einer Umfrage vom Sonntag gerade auf ein Allzeit-Tief von 24 Prozent fiel – könnten dazu führen, dass ihr die angestrebte Wiederwahl zur Parteivorsitzenden beim Bundesparteitag im Dezember in Hamburg verhagelt wird. Und selbst bei einer Stabilisierung der Union – mit der gerechnet worden war, wenn Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier sich mit ein oder zwei Juniorpartnern im Amt würde halten können – drohte Merkel der Ausstieg der SPD aus der Regierung in Berlin.

Zwar hatte Bundestagsvizepräsident und CDU-Autoritätsfigur Wolfgang Schäuble vor der Hessen-Wahl betont, dass seine Partei in diesem Fall auch in einer Minderheitsregierung weitermachen könnte (und dabei offengelassen, ob er sich diese unter einer Kanzlerin Merkel oder womöglich einem Übergangskanzler Schäuble vorstellen könnte). Doch die CDU-Generalsekretärin und Merkel-Vertraute Annegret Kramp-Karrenbauer hatte schnell klargestellt, dass sie nach einem Ende der großen Koalition mit Neuwahlen rechnen würde. Dass die CDU dann noch einmal mit Merkel zur Spitzenkandidatin macht, gilt vielen als unwahrscheinlich.

Die Wahlbeteiligung in Hessen hatten all diese Debatten allerdings nicht beflügelt – im Gegenteil: Bis zum Nachmittag zeichnete sich eine niedrigere Wahlbeteiligung als vor fünf Jahren ab, damals fand der Urnengang aber auch parallel zur Bundestagswahl statt. Die Landeswahlleitung in Wiesbaden sprach am Sonntag von 38,8 Prozent bis zum frühen Nachmittag. 2013 hatte der Wert zu der Uhrzeit demnach bei 40,0 Prozent gelegen.

In Hessen können die Bürger am Sonntag auch über eine Reform der hessischen Landesverfassung entscheiden. Diese ist im Jahr 1946 in Kraft getreten und enthält unter anderem noch die Todesstrafe, die durch das Grundgesetz aber längst außer Kraft gesetzt ist. Diese Passage soll nun gestrichen werden. Insgesamt geht es um 15 Änderungen.

Von Steven Geyer/RND