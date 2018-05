Berlin



Die Generalaussprache hält bereits in den ersten Stunden, was nach der umfassenden Kritik im Vorfeld zu erwarten war: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) steht im Zentrum der Kritik der Oppositionsparteien. Während die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel sich mit einer provokanten Aussage bereits eine Rüge von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble eingeholt hat, betont FDP-Chef Christian Lindner die Bedeutung der schwarzen Null für Folgegenerationen. Die Linken holen derweil zum Rundumschlag gegen Merkels Regierungsführung aus. Die wichtigsten Aussagen im Überblick:

Zusammenhalt als großes Problem

Katrin Göhring-Eckhardt kritisierte in ihrer Rede vor allem die „populistische Politik“ von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). „Seit Wochen torpediert Ihre Partei, die CSU, das Grundgesetz. Im Bayerischen Polizeiaufgabengesetz darf nun gegen unschuldige Bürger ermittelt werden - ohne Verdacht.“ Das größte Problem sei deshalb der fehlende Zusammenhalt, da helfe auch kein Heimatministerium.

Linke kritisieren Bildungsausgaben und leere Versprechen

Linken-Fraktionsvorsitzende Sarah Wagenknecht fordert unterdessen die Aufhebung der Sanktionen gegen Russland und das Ende der Eiszeit zwischen den beiden Ländern. Die Bildungsausgaben seien im Vergleich zum Bedarf deutlich zu gering: „An vielen Schulen ist die Situation eine Katastrophe. Kinder die dort ins Leben starten, haben kaum eine Chance in der heutigen Gesellschaft“, sagte Wagenknecht.

Linke-Chefin greift die Regierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Generaldebatte zum Bundeshaushalt 2018 scharf an. Quelle: dpa

Der ganze Umgang mit den Finanzen gleiche eher einem „Raubtier-Kapitalismus“ statt dem oft angepriesenen Sozialhaushalt. „In keinem Land ist die Zahl der Menschen, die trotz Arbeit arm sind, so gestiegen, wie in Deutschland.“ Die Linke-Chefin fand auch klare Worte zur Regierungsführung der Kanzlerin: „Wenn man den Menschen demonstrieren möchte, dass Wahlversprechen nichts anderes als Lügen sind, dann machen Sie alles richtig.“

„Wir packen große Themen an“

Laut SPD-Spitze Andrea Nahles steckt der Haushalt voller Investitionen - allein 15 Milliarden mehr seien für die Bildung eingeplant. „Ich möchte damit das Bafög verbessern, aber auch die Meisterausbildung.“ Weiter fordert sie, dass Erziehungsausbildung in Deutschland kostenlos werden müsse. Sie warb für die Finanzverteilung und zeigte sich entschlossen: „Wir packen die großen Themen an und wir handeln.“

Lindner droht mit parlamentarischen Untersuchungsausschuss

FDP-Chef Christian Lindner nutzt die Gelegenheit für einen Rundumschlag: „Der Staat schöpft aus dem Vollen“, sagte Lindner. „Die schwarze Null ist kein Fetisch, sondern die einzige Stabilität, die wir jetzt für die Enkelkindergeneration bieten können.“ Neben einem Sondergipfel für die EU-Aufgaben forderte er eine neue Regelung für den Familiennachzug. Auch der BAMF-Skandal beschäftige die Partei. “Die Vorgänge innerhalb des Amtes müssen restlos aufgeklärt werden“, sagte Lindner. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) habe bisher nicht überzeugen können, im Gegenteil: „Sie sind einen Schritt vom parlamentarischen Untersuchungsausschuss entfernt“, drohte Lindner.

Rüge für AfD-Fraktionsvorsitzende

Alice Weidel, Fraktionvorsitzende der AfD, bekam für eine provokante Äußerung bei der Generaldebatte eine Rüge von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Quelle: dpa

„Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern“, sagte Alice Weidel, Fraktionsvorsitzende der AfD zu Beginn der Debatte. Bundestagspräsident Schäuble sagte dazu, damit diskriminiere sie alle Frauen, die ein Kopftuch trügen. „Dafür rufe ich Sie zur Ordnung.“ Aus dem Plenum waren Buh- und Pfui-Rufe zu hören.

EU-Finanzen bis Juni festlegen

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist nach eigenen Worten zuversichtlich, dass offene Finanzfragen zum EU-Haushalt und zur Eurozone bis zum EU-Gipfel im Juni gelöst werden. Die Bundesregierung werde mit Frankreich darüber sprechen, was nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union in den EU-Haushalt gehöre und welche zusätzliche Absicherung gegebenenfalls die Eurozone brauche, sagte Merkel am Mittwoch im Bundestag während der Generalaussprache. „Wir werden bis zum Junirat darüber auch Einvernehmen erzielen.“

Merkel sagte mit Blick auf die deutschen Finanzen: „Der Finanzminister ist großzügig, aber irgendwie gelten auch für ihn die Grundrechenarten.“ Deutlich mehr in den europäischen Haushalt und in den der Eurozone einzuzahlen und trotzdem die Stabilitätskriterien einzuhalten, sei „natürlich nicht ganz einfach“.

Auf neue Schulden verzichten

Zudem kündigte Merkel an, weiter auf neue Schulden im Bundeshaushalt zu verzichten. „Das ist alles andere als selbstverständlich.“ Deutschland werde außerdem im nächsten Jahr erstmals seit 2002 wieder die Euro-Schuldenobergrenze von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts einhalten. Dies stehe für einen Kurs der Gerechtigkeit für kommende Generationen.

Von RND/dpa/lf