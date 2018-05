Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich im Innenausschuss den Fragen zur Bamf-Affäre gestellt und so einen ersten Schritt in der Aufklärung des Skandals gemacht. FDP-Spitze Christian Lindner bekräftigt trotzdem die Forderung nach einem Untersuchungsausschuss. Er will damit die Ursachen für „Systemversagen“ beim Bamf restlos aufklären.