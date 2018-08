In der Türkei ist erneut ein Deutscher wegen Terrorvorwürfen verhaftet worden. Ilhami A. wird vorgeworfen, über soziale Medien Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK verbreitet zu haben. Am Dienstag sei er in der osttürkischen Provinz Elazig festgenommen worden. Das gab sein Anwalt bekannt.