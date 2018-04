Berlin

„Wenn der Westen es wirklich ernst meint, mit Russland wieder in einen konstruktiven Dialog treten zu wollen, wäre jetzt die passende Gelegenheit. Aus G 7 sollte wieder G 8 werden“, sagte Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht.

Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff sprach von G 7 plus 1. „Es ist sinnvoll, den Dialog mit Russland zu verstetigen und besser zu strukturieren. Dafür wären die G 7 plus 1 das richtige Format“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion.

Gestern Abend sind im kanadischen Toronto die Außenminister der G 7 zu zweitägigen Beratungen zusammengekommen, bei denen es unter anderem um die Konflikte in Syrien und in der Ukraine geht. Der G-7-Gipfel findet am 8. und 9. Juni im kanadischen Charlevoix statt.

Unterdessen haben die Experten der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen mit der Untersuchung im syrischen Duma begonnen und erste Proben genommen. Diese sollen nun analysiert werden, um die Frage zu beantworten, ob in Syrien vor zwei Wochen Giftgas eingesetzt wurde.

Von dpa/RND