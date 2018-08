Chemnitz

In Chemnitz herrscht nach dem gewaltsamen Tod eines 35-jährigen Deutschen beim Stadtfest und Attacken von Rechtsextremen auf Ausländer weiter der Ausnahmezustand: Am Montagabend mussten Hundertschaften der Polizei rechte Gruppen und Gegendemonstranten trennen – mehrere Menschen wurden verletzt. Wie sich die Lage am Dienstag entwickelt, lesen Sie in unserem Liveblog.

Das Wichtigste in Kürze

Ein 35-Jähriger stirbt nach einer Messerstecherei beim Stadtfest in Chemnitz

Zwei Tatverdächtige aus Syrien und Irak sitzen in Untersuchungshaft.

Die Polizei ermittelt gegen zehn Personen, die den Hitlergruß gezeigt haben

+++11.27 Uhr: Nazis wollen in Dresden aufmarschieren

Rechtsextremisten planen für diesen Dienstag auch eine Kundgebung in Dresden. Für 15 Uhr ist bei der zuständigen Versammlungsbehörde im Bereich des Landtags eine „Mahnwache“ angezeigt wurden. Die Dresdner Polizei bereitet sich auf einen entsprechenden Einsatz vor. Das berichten die „Dresdner Neuesten Nachrichten“.

+++11.22 Uhr: „Dass der Bundesinnenminister sich ausschweigt, ist skandalös“

Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz nannte den Umgang von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) mit den Vorfällen in Chemnitz skandalös. Er kritisierte, dass Seehofer dazu seit Tagen schweige. „Der Bundesinnenminister muss sich fragen lassen, ob das Amt für ihn noch das richtige ist“, sagte der Innenpolitiker am Dienstag dem Nachrichtenportal „t-online“.

Der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Konstantin Kuhle, erklärte: „Als Bundesinnenminister ist es Seehofers Pflicht zu erklären, welche Konsequenzen er aus den Ausschreitungen in Chemnitz ziehen will.“

+++10.58 Uhr: Maas zu Chemnitz: Wir müssen Menschenwürde und Demokratie verteidigen

Bundesaußenminister Heiko Maas hat zur Verteidigung demokratischer Werte in Chemnitz und weltweit aufgerufen. „Rechtsextremismus ist nicht nur eine Bedrohung von Menschen anderer Herkunft, sondern eine Gefährdung für den Zusammenhalt unserer Gesellschaften“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Berlin. „Wir müssen alles tun, um Menschenwürde, Demokratie und Freiheit zu verteidigen, nicht nur in Chemnitz, sondern überall auf der Welt.“

Genau vor 55 Jahren habe der amerikanischen Bürgerrechtler Martin Luther King seine berühmte Rede über den Traum von Gleichberechtigung aller Menschen gehalten, sagte Maas. „Solange radikale Hetzjagden veranstaltet werden, haben wir noch viel zu tun, damit der Traum von Gleichberechtigung Wirklichkeit wird.“

+++10.55 Uhr: Hitlergruß gezeigt – Polizei Chemnitz ermittelt gegen zehn Personen

Nach den gewalttätigen Demonstrationen rechter und linker Gruppen in Chemnitz ermittelt die Polizei gegen zehn Personen, die den Hitlergruß gezeigt haben. Ihnen wird das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorgeworfen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Von mehreren Personen seien die Personalien aufgenommen worden. Ein Polizeisprecher sagte auf Nachfrage, dass es keine Festnahmen gegeben habe. Die Nacht in Chemnitz ist nach den Angaben ohne Zwischenfälle geblieben.

+++10.54 Uhr: Österreichs Kanzler Kurz verurteilt Ausschreitungen in Chemnitz

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat die gewalttätigen Vorfälle in Chemnitz verurteilt. „Ich bin erschrocken über die neo-nazistischen Ausschreitungen in #Chemnitz“, schrieb der Chef der konservativen ÖVP am Dienstag auf Twitter. „Vorfälle wie diese sind auf das Schärfste zu verurteilen!“.

+++10.49 Uhr: Polizeigewerkschaft warnt vor Selbstjustiz

„Der Staat ist dafür da, mit Polizei und Justiz seine Bürger zu schützen“, sagte der GdP-Bundesvorsitzende Oliver Malchow der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Dienstag). „Wenn er das in den Augen vieler Bürger aber nicht mehr leisten kann, besteht die Gefahr, dass die Bürger das Recht selbst in die Hand nehmen und auf Bürgerwehren und Selbstjustiz bauen.“ Dies sei ein erschreckender Trend.

Über die sozialen Medien könnten viele Menschen schnell mobilisiert werden, sagte Malchow: „Aus jeder Dorfschlägerei kann eine Hetzjagd werden.“ Dabei handle es sich um Straftaten, die hart zu ahnden seien.

Der Staat trage eine Mitschuld an dieser Entwicklung, sagte der GdP-Vorsitzende. Der jahrelange Abbau von insgesamt 16.000 Stellen bei der Polizei habe dazu geführt, dass alle Einsatzkräfte stets verplant seien. „Für Einsatzlagen wie in Chemnitz müssten sich stets mehrere hundert Kollegen in Reserve bereit halten“, erklärte Malchow. „Das ist vollkommen unrealistisch.“ Dafür fehlten der Bereitschaftspolizei die notwendigen Einsatzkräfte. „Der Staat hat beim Thema Innere Sicherheit versagt, weil er massiv Personal abgebaut hat“, sagte er. Das Problem sei nicht schnell lösbar.

+++10.37 Uhr: Städtebund kritisiert Unterbesetzung der Polizei in Chemnitz

Der Städte- und Gemeindebund kritisierte die von der Polizei eingeräumte Unterbesetzung bei den jüngsten Demonstrationen in Chemnitz. „Das ist ein schlechtes Zeichen für den starken Rechtsstaat“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem „Handelsblatt“ (Dienstag). „Hier müssen die Konzepte nachgebessert werden, damit sich derartige Ereignisse nicht wiederholen.“

Mindestens sechs Verletzte bei Demonstrationen in Chemnitz

Zuvor waren am Montagabend bei Protesten Tausender rechter und linker Demonstranten in der Chemnitzer Innenstadt mindestens sechs Menschen verletzt worden. Laut Polizei sind vier davon Teilnehmer der von der rechtspopulistischen Bewegung Pro Chemnitz angemeldeten Demo gewesen. Diese seien bei der Abreise durch 15 bis 20 Angreifer verletzt worden. Zwei von ihnen seien zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden.

Auslöser für die Kundgebungen sowie gewalttätige Übergriffe auf Ausländer am Sonntag war, dass ein 35 Jahre alter Deutscher durch Messerstiche getötet worden war. Gegen einen 23 alten Syrer und einen 22 Jahre alten Mann aus dem Irak wurde Haftbefehl erlassen.

Von RND