Washington. Die Vorwürfe von James Comey, die er in einem siebenseitigen Statement formulier hat, bringen Präsident Donald Trump in Bedrängnis. Vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats spricht Comey am Donnertagnachmittag darüber, wie Trump den EX-FBI-Chef unter Druck setzen wollte. Das wichtigste in Kürze:

Comey bestätigt unter Eid, dass Trump gesagt habe, er hoffe, dass Comey die FBI-Ermittlungen gegen sein Team fallen lassen könnte. Trump habe ihn nicht direkt angewiesen, aber er habe es so verstanden.

Comey sagt, dass er schriftliche Aufzeichnungen über die Treffen mit Trump angefertigt habe, weil er Anlass zur Annahme hatte, dass Trump über den Inhalt der Meetings lügen würde.

Einen Tag vor der Anhörung veröffentlichte Comey ein schriftliches Statement. Hier geht es zum Original.

Von RND/dk/aks