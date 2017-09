Londoner Polizei nimmt Terror-Verdächtigen fest

London. Die britische Polizei hat im Zusammenhang mit dem Bombenanschlag auf eine U-Bahn in London einen Verdächtigen festgenommen. Das teilte Scotland Yard am Samstag mit. Es handele sich um einen 18-jährigen Mann, der im Hafengebiet von Dover am Ärmelkanal aufgegriffen worden sei. Der stellvertretende Polizeichef Neil Basu sprach von einer „wichtigen Verhaftung“, der Verdächtige werde nach den Bestimmungen des Anti-Terror-Gesetzes festgehalten und verhört. Nähere Angaben über den Verdächtigen machte er nicht.

Basu sagte, die Ermittlungen würden fortgesetzt und es gelte weiterhin die höchste Terrorwarnstufe.

Polizisten sperren Straßen in der Nähe der U-Bahn Station in London, wo es eine Explosion gegeben hat. In einem voll besetzten U-Bahn-Waggon in London hat es nach Medienberichten eine Explosion gegeben. Die Behörden gehen von einem Terroranschlag aus. Die Bilder aus London. Zur Bildergalerie

Die Polizeipräsenz wurde für das Wochenende in ganz Großbritannien stark erhöht. Auch das Militär solle zum Schutz von Einrichtungen und Bürgern eingesetzt werden.

Eine selbstgebaute Bombe war am Freitag in einer voll besetzten U-Bahn nahe der oberirdischen Haltestelle Parsons Green explodiert. Die IS-Terrormiliz reklamierte den Anschlag für sich. Die Haltestelle wurde am frühen Samstagmorgen wieder für den Betrieb freigegeben.

Islamischer Staat droht mit weiteren Anschlägen

Britische Medien spekulierten, die Polizei habe möglicherweise Hinweise auf mehrere Täter. Das gehe daraus hervor, dass konsequent die Rede nur von Verdächtigen sei, statt einem oder mehreren Verdächtigen.

Der BBC zufolge soll es sich bei der Bombe um eine ähnliche Konstruktion handeln wie beim Attentat in Manchester. Bei dem Anschlag im Mai waren 22 Menschen getötet worden.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) drohte laut ihrem Sprachrohr Amak am Freitagabend mit weiteren Anschlägen.

Von RND/dpa/ap