Paris. Nach Angaben einer Polizeisprecherin geht es dabei um eine Überprüfung, wie sie etwa beim Fund eines verdächtigen Gepäckstücks in der französischen Hauptstadt Routine ist. Auch ein Wagen des Entschärfungskommandos rückte an. Was in diesem Fall konkret der Anlass ist, sagte sie am Nachmittag allerdings nicht. Es gebe aber erst einmal nichts Alarmierendes.

Macron gilt als Favorit bei der Stichwahl gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen. Falls er gewinnt, will er am Abend auf dem Platz mit der berühmten Glaspyramide am Louvre feiern. Dort war bereits am Samstag eine Bühne aufgebaut worden.

Von RND/dpa