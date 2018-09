Chemnitz

Die Vorfälle in Chemnitz wirken nach, vor allem auf politischer Ebene. Denn sie haben eine Regierungskrise ausgelöst. Im Mittelpunkt des Streits: Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. Was ist passiert?

Am 26. August wurde der 35-Jährige Daniel H. in Chemnitz am Rande eines Stadtfestes erstochen. Tatverdächtig sind drei Flüchtlinge. Nach der Tat initiierte eine rechtsextreme Hooligan-Gruppe eine unangemeldete Demonstration. Handy-Videos zeigen, wie dort nicht deutsch aussehende Menschen angegriffen und beschimpft wurden. Es folgten weitere rechtsgerichtete und Anti-Rechte-Demonstrationen.

Zur Galerie Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen hat mit Äußerungen zu Ausschreitungen in Chemnitz eine Regierungskrise ausgelöst. An dessen Beginn stand der Tod von Daniel H. bei einem Stadtfest, tatverdächtig sind drei Flüchtlinge. Was ist passiert? Wir haben die Ereignisse chronologisch zusammengefasst.

Eines der dort entstandenen Videos geriet in den Mittelpunkt der Debatte. Die Bundesregierung ordnet das Material als „Hetzjagd“ ein, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hielt dagegen. Dann schaltete sich Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen in die Debatte ein.

In einem Gespräch mit der „Bild“-Zeitung zweifelte er daran, dass „Hetzjagden“ stattgefunden hätten. Gute Gründe würden dafür sprechen, dass es sich bei den Videos um „gezielte Falschinformationen“ handle, behauptete Maaßen.

Maaßen, dem eine Nähe zur AfD vorgeworfen wird, löste mit der Aussage eine Welle der Empörung aus, da er keine Belege für seine Behauptung vorlegte. Innenminister Horst Seehofer fordert einen Bericht, stellte sich jedoch hinter den Geheimdienstchef. Auch im Innenausschuss des Bundestages musste Maaßen sich erklären.

Maaßen beharrt darauf, missverstanden worden zu sein: Er habe nicht die Echtheit des Videos infrage gestellt, sondern ob darauf authentisch eine Hetzjagd zu sehen sei.

Auf politischer Ebene überzeugt er viele nicht mit seiner Argumentation. Aus der SPD und Teilen der Opposition kommen Rücktrittsforderungen. Es kommt zum Krisentreffen der Koalitionsspitzen. Ein weiteres Treffen ist für Dienstagabend, 18. September angesetzt.

Von RND/ka/dpa