Madrid übernimmt offiziell Kontrolle Kataloniens

Barcelona. Puigdemont und die zwölf Mitglieder der katalanischen Regierung werden nicht mehr bezahlt und müssen mit Anklagen wegen Amtsanmaßung rechnen, sollten sie sich den Madrider Weisungen nicht fügen.

Es gab zunächst keine Reaktion der katalanischen Regierung auf das Inkrafttreten der Madrider Zwangsmaßnahmen. Nur der Direktor der katalanischen Regionalpolizei erklärte, er füge sich seiner Entlassung.

Am 21. Dezember Neuwahlen für das katalanische Regionalparlament

Die Madrider Entscheidungen waren am Freitag umgehend nach dem Votum des katalanischen Parlaments für Unabhängigkeit und Loslösung von Spanien getroffen worden. Sie traten mit der Veröffentlichung im Amtsblatt am Samstag in Kraft.

Das aufgelöste katalanische Regionalparlament soll am 21. Dezember dieses Jahres neu konstituiert werden. nachdem Ministerpräsident Rajoy für diesen Termin Neuwahlen ankündigte.

