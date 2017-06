Flint. Ein Polizist ist bei einer Messerattacke auf einem Flughafen in Flint im US-Staat Michigan verletzt worden. Wie der Sender CNN und örtliche Medien weiter berichteten, wird der Vorfall als möglicher Terrorangriff untersucht. Die Bundespolizei FBI habe die Leitung der Ermittlungen übernommen.

Polizist in „stabiler“ Verfassung

Den Berichten zufolge wurde der am Mittwochmorgen (Ortszeit) auf dem Bishop Airport beschäftigte Polizeibeamte am Hals und Rücken verletzt, aber befindet sich in „stabiler“ Verfassung.

Der mutmaßliche Angreifer sei festgenommen und der Flughafen - der drittgrößte in Michigan – vorsichtshalber geräumt worden. Augenzeugenberichte deuteten darauf hin, dass der Polizist gezielt angegriffen worden sei.

Wie CNN berichtet, wurden keine weiteren Personen verletzt.

Von RND/dpa