May beordert U-Boote in Raketen-Reichweite zu Syrien

London. Laut eines Berichtes des „Daily Telegraph“ soll die britische Regierung U-Boote in Richtung syrischer Küste geschickt haben. Diese seien ab Donnerstag bereit, Militärschläge gegen das Regime in Damaskus durchzuführen.

Die Töne aus dem Weißen Haus fallen derweil moderater aus, als noch am Mittag. Ein Militärschlag der USA gegen Syrien ist nach Aussage der US-Regierung nicht die einzige US-Option zur Lösung der Syrien-Krise. „Es ist sicher eine Option, aber das heißt nicht, dass es die alleinige Option ist“, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Mittwoch in Washington. Zunächst sollten die Gespräche mit den Partnern Israel, Saudi-Arabien, Frankreich und Großbritannien fortgeführt werden. Es gebe keinen Zeitplan, sagte Sanders.

Von sos/RND