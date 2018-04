London

Die britische Premierministerin Theresa May hat am Montag Sajid Javid zum neuen Innenminister ernannt. Er war bisher für die Kommunen zuständig und ist der erste Angehörige einer Minderheit in einem der vier Spitzenposten der Regierung. Javids Eltern kamen aus Pakistan.

Die bisherige Amtsinhaberin Amber Rudd war am Sonntagabend im Zuge eines Skandals rund um Einwanderer aus der Karibik zurückgetreten. Rudd war für ihre widersprüchlichen Aussagen zur Windrush-Generation scharf kritisiert worden. So werden karibische Einwanderer bezeichnet, die zwischen 1948 und 1971 auf Einladung der Regierung in London als Arbeitskräfte nach Großbritannien kamen.

Etliche Immigranten und ihre Nachfahren hatten Probleme, ihr Aufenthaltsrecht nachzuweisen, weil sie nie entsprechende Dokumente bekommen haben. Es wurde mit Abschiebungen gedroht, Sozialleistungen und medizinische Behandlungen wurden verweigert.

May hatte erst zu Beginn des Jahres ihr Kabinett umgebildet, nachdem unter anderem ihr Vizepremier über irreführende Angaben zu Pornobildern auf seinem Arbeitscomputer gestolpert war. Zuvor waren bereits die Entwicklungshilfeministerin und der Verteidigungsminister zurückgetreten.

Von AP/dpa/RND