Washington

Die UN-Botschafterin Nikki Haley soll ihren Rücktritt vorbereiten. Das berichten verschiedene US-Medien und Agenturen. Um 10.30 Uhr Ortszeit wird sich die Trump Vertraute am Dienstagmorgen mit dem US-Präsident im Oval Office treffen. Das kündigte die Pressesprecherin Sarah Sanders via Twitter an.

Von RND/mkr