Mehr als 60 Tote bei Anschlägen in Afghanistan

Afghanistan. Nach zwei Anschlägen auf Moscheen in Afghanistan ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 72 gestiegen. Bei einem Selbstmordattentat in einer sunnitischen Moschee in der zentralafghanischen Provinz Ghor seien mindestens 33 Menschen getötet worden, sagte der dortige Polizeichef Mohammed Ikbal Nisami am späten Abend. Zuvor hatte das afghanische Innenministerium noch 20 Tote gemeldet. Unter den Toten war auch der örtliche Kommandeur und frühere Warlord Abdul Ahed, dem die Tat offenbar galt. Mit ihm kamen sieben seiner Leibwächter ums Leben.

In Kabul sprengte sich ein Selbstmordattentäter ebenfalls während des Freitagsgebets in einer schiitischen Moschee in die Luft. Dabei wurden mindestens 30 Menschen getötet, wie Generalmajor Alimast Momand vom afghanischen Innenministerium mitteilte. Nach seinen Angaben zündete der Attentäter seinen Sprengsatz in der Imam-Saman-Moschee im Hauptstadtviertel Daschti Bartsch. 45 Menschen seien verletzt worden. Die Explosion war so stark, dass Fensterscheiben umliegender Gebäude zu Bruch gingen.

Präsident Aschraf Ghani verurteilte beide Taten, zu denen sich zunächst niemand bekannte. Anschläge auf Schiiten nahmen in Kabul zuletzt zu, die meisten dieser Taten reklamierte die Terrormiliz Islamischer Staat für sich. Die sunnitischen Extremisten halten Schiiten für Glaubensabtrünnige.

Von RND/dpa