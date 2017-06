Hamburg. Professor Joachim Sauer, als Ehemann von Kanzlerin Angela Merkel zuständig für das Rahmenprogramm für die Gattinnen und Gatten der G20-Teilnehmer, wird seine Gäste am ersten Gipfeltag nach einer Hafenrundfahrt in das hochmoderne deutsche Klimarechenzentrum in der Bundesstraße 45 führen.

Dort steht auch der 2015 in Betrieb genommene Superrechner „Mistral“, der mit 3,6 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde hochverlässliche detaillierteste Klimaprognosen simulieren kann. Nach Informationen des „Hamburger Abendblatts“ wird Thomas Ludwig, der Geschäftsführer des Rechenzentrums nach der Besichtigung einen Vortrag halten. Unterstützt von Hamburger Klimaexperten.

Was Melania Trump dann am Abend ihrem Mann im Hotel über ihren Besuch und den Klimawandel erzählen wird, werden wir wohl nie erfahren. Bekannt ist nur, dass ihre Tochter Ivanka einsichtiger ist. Sie hatte bis zum Schluss darum gekämpft, dass ihr Vater am Pariser Klimaabkommen festhält.

Von Udo Röbel