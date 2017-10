Menschenrechtler Steudtner freigelassen

Istanbul. Peter Streudtner ist wieder auf freiem Fuß. Nach mehr als drei Monaten werden der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner und sein schwedischer Kollege Ali Gharavi ohne Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen. Auch die türkischen Menschenrechtler, die in U-Haft waren, wurden bis zu einem Urteil in dem Verfahren auf freiem Fuß gesetzt - teilweise aber unter Auflagen.

„Der Ausreise steht nichts mehr im Wege“, sagte der Anwalt der beiden, Murat Boduroglu, nach der Gerichtsentscheidung am späten Mittwochabend in Istanbul. Steudtner und Gharavi würden nun in das rund 80 Kilometer entfernte Gefängnis Silivri gebracht, wo sie in Untersuchungshaft gesessen haben, um zu packen. Sie wollen mit dem nächstmöglichen Flug ausreisen, teilte der Anwalt mit.

Zuvor hatte die türkische Staatsanwaltschaft überraschend die Freilassung des 45-Jährigen gefordert. Steudtner steht gemeinsam mit neun weiteren Angeklagten wegen der „Unterstützung von bewaffneten Terrororganisationen“ in Istanbul vor Gericht. Bei einer Verurteilung drohen bis zu 15 Jahren Haft stehen. Der Menschenrechtsaktivist hatte die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zum Prozessauftakt am Mittwoch zurückgewiesen und um seine „sofortige und bedingungslose Freilassung“ gebeten. Er habe niemals irgendeine militante oder terroristische Organisation unterstützt, sagte der 45-Jährige Berliner. Der nächste Prozesstermin ist für den 22. November angesetzt.

Von RND/mkr