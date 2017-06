Berlin. Bereits in einem Telefonat mit dem US-Präsidenten Donald Trump drückte die Bundeskanzlerin Angela Merkel ihr Bedauern über den Rücktritt der USA aus dem Pariser Klimaschutzvertrag aus. Am Freitagmorgen machte sie sich noch einmal für das Abkommen stark und übte harsche Kritik an der Entscheidung Trumps.

„Die Entscheidung ist äußerst bedauerlich und damit drücke ich mich sehr zurückhaltend aus. Das Abkommen bildet nach wie vor einen Eckpfeiler der unabdingbar für die Erfüllung der Ziele der Agenda 2030.“

Man müsse den Blick nach vorne wenden. „Entschlossener denn je werden wir die Kräfte in Deutschland und Europa bündeln“, sagte Merkel in Berlin.

„Nichts kann und wird uns dabei aufhalten“

„Wir brauchen das Abkommen, um die Schöpfung zu bewahren. Nichts kann und wird uns dabei aufhalten.“ Deutschland werde seine Verpflichtungen umsetzen. Der Weg, daran gebe es keinen Zweifel, sei steinig. Doch er sei unumkehrbar, sagte Merkel. Sie sei von den Reaktionen, auch aus den Vereinigten Staaten, beeindruckt. Sie bezeichnete das Pariser Abkommen als „historischen Quantensprung“.

„Allen, denen die Zukunft unsere Planeten wichtig ist, sage ich: ’Lassen Sie uns gemeinsam diesen Weg weiter gehen damit wir erfolgreich sind für unsere Mutter Erde.’“

Von RND/are