Berlin

Welchem Politiker vertrauen Sie am meisten – Kanzlerin Angela Merkel (CDU), US-Präsident Donald Trump oder doch eher dem russischen Staatschef Wladimir Putin? Diese Frage stellte das amerikanische Pew Research Center rund 26.000 Menschen aus 25 Ländern weltweit. Mit einem eindeutigen Ergebnis: Putin schlägt Trump. Auf welchem Platz die Kanzlerin landet? Das Ranking:

Kanzlerin Angela Merkel landet auf Platz eins des Vertrauensrankings. 52 Prozent der Befragten haben ihr Vertrauen zugesichert, 31 Prozent hingegen Misstrauen der Kanzlerin eher. Merkel erhält die höchste Zustimmungsrate aus den Niederlanden (85 Prozent), aus Schweden (82 Prozent) und Frankreich (78 Prozent). In Deutschland dagegen liegt der Wert lediglich bei 68 Prozent - ein Rückgang von 13 Prozentpunkten im Vergleich zu 2017. Am wenigsten Vertrauen schenken ihr die Befragten in Griechenland (15 Prozent), Ungarn (31 Prozent) und Polen (37 Prozent).

Platz eins: Kanzlerin Angela Merkel. Quelle: Getty Images

Dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron vertrauen 46 Prozent, dieser landet damit auf Platz zwei.

Platz zwei: Der französische Präsident Emmanuel Macron. Quelle: Thomas Samson/dpa

Auch der chinesische Staatschef Xi Jinping bekommt ein Platz auf dem Siegertreppchen: Ihm Vertrauen 34 Prozent der Befragten,

Platz drei: der chinesische Staatschef Xi Jinping Quelle: imago/ITAR-TASS

Der russische Präsident Wladimir Putin bekommt nur von 30 Prozent einen Vertrauensbonus. Er ist damit Vierter.

Platz vier: Der russische Präsident Wladimir Putin. Quelle: imago/ITAR-TASS

Nur 27 Prozent der Befragten vertrauen demnach auf US-Präsident Donald Trump, der sich mit einer Misstrauensquote von 70 Prozent den letzten Platz sichert.

Platz fünf: US-Präsident Donald Trump. Quelle: imago/MediaPunch

In Deutschland liegt der Zustimmungswert zu Trump noch deutlich unter dem Durchschnitt: Der Umfrage zufolge vertrauen dem Republikaner hierzulande lediglich zehn Prozent, bei Barack Obama waren es am Ende von dessen Ära vor zwei Jahren 86 Prozent. Ähnlich niedrig ist der Wert in Frankreich: Dort vertrauen Trump sogar nur neun Prozent. Die niedrigste Zustimmungsrate hat Trump in Mexiko, wo ihm lediglich sechs Prozent vertrauen.

Ganz anders dagegen sehen die Menschen in Israel den US-Präsidenten: Hier stieg seine Zustimmungsrate von 56 Prozent im Jahr 2017 auf nun 69 Prozent. Trump hatte die umstrittene Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem angeordnet.

Von RND/dpa/lf