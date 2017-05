Berlin. Die Regierungen von Deutschland und Indien wollen an diesem Dienstag mit der Unterzeichnung mehrerer Abkommen ihre Zusammenarbeit vertiefen. Bei den von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem indischen Premierminister Narendra Modi geleiteten vierten Regierungskonsultationen soll es im Kanzleramt um den Ausbau der Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Technologie, Klimapolitik und Entwicklungszusammenarbeit gehen. Auch der Anfang Juli anstehende G20-Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer in Hamburg dürfte zur Sprache kommen.

Nach den weitgehend gescheiterten Gipfeln von G7 und Nato sowie vor dem Hintergrund der protektionistischen Politik von US-Präsident Donald Trump dürfte es auch um einen gemeinsame Einsatz für freien Welthandel und eine auf Regeln fußende internationale Ordnung gehen. Deutschland unterhält mit einigen Staaten so enge Beziehungen, dass sich Kanzlerin und Kabinett regelmäßig mit den Partnern treffen. Mit Indien gibt es seit 2011 solche Konsultationen.

Auf deutscher Seite nehmen neben Merkel voraussichtlich das Auswärtige Amt, das Wirtschafts-, das Bildungs-, das Entwicklungs- sowie Umweltministerium an den Beratungen teil. Nach der Unterzeichnung von gemeinsamen Projekten ist ein Mittagessen mit ausgewählte Unternehmensvertretern beider Länder geplant. Auf Einladung des Asien-Pazifik-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft und indischer Wirtschaftsverbände nehmen die Kanzlerin und Modi am Nachmittag an einem deutsch-indischen Wirtschaftsforum teil.

Von RND/dpa