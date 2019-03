Valetta

Migranten haben nach italienischen und maltesischen Behördenangaben ein Frachtschiff in libyschen Gewässern entführt und die Crew zur Fahrt Richtung Europa gezwungen. Die Streitkräfte von Malta teilten mit, Militärangehörige stünden bereit. Das Schiff befand sich am Abend noch in libyschen Gewässern.

Der italienische Innenminister Matteo Salvini sagte, die Crew des türkischen Schiffs „El Hiblu 1“ habe am Mittwoch Migranten im Mittelmeer gerettet. Rund 120 Migranten hätten sich an Bord befunden. „Arme Schiffbrüchige, die ein Handelsschiff kapern, das sie gerettet hat, weil sie die Route der Fahrt festlegen wollen“, sagte Salvini sarkastisch, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa meldete. Aus maltesischen Militärkreisen verlautete gegenüber maltesischen Medien, das Schiff habe 108 Migranten an Bord gehabt. Wie es der Schiffsbesatzung ging, war zunächst unklar.

Sowohl Malta als auch Italien kündigten an, das entführte Schiff nicht in ihre Hoheitsgewässer zu lassen. Salvini sagte, die Wetterverhältnisse seien nicht gut gewesen. Es sei noch nicht erkennbar, ob das Schiff in Richtung Malta oder zur italienischen Insel Lampedusa gesteuert werde.

“Haben es mit Menschen zu tun haben, die vor der Hölle fliehen“

Der Rettungsschiffbetreiber Mediterranea Saving Humans rief zu Mitgefühl für die Gruppe an Bord des entführten Schiffs auf. Man hoffe, dass europäische Länder „im Namen der Grundrechte“ agieren würden, „daran denkend, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die vor der Hölle fliehen“.

EU-Mitgliedsstaaten alarmieren die libysche Küstenwache, wenn die Migranten und Flüchtlinge bemerken, die versuchen auf dem Seeweg nach Italien oder andere europäische Orte im Mittelmeer zu gelangen, und bringen sie nach Libyen, berichtet Matteo de Bellis, Migrationsforscher für die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Dort sind sie demnach Folter, Vergewaltigung, Mord und Ausbeutung ausgesetzt.

