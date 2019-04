Berlin

Der thüringische CDU-Chef Mike Mohring sieht sich nach seiner Krebserkrankung wieder auf einem guten Weg. „Mir geht’s gut. Ich habe die Chemotherapie hinter mir, die Blutwerte sind so gut, dass ich erst mal nicht mehr zur Kontrolle muss“, sagte der 47-Jährige dem „ Tagesspiegel“.

„Und mein Bart fängt wieder an zu wachsen - das ist so ein wichtiger Punkt, an dem ich ganz konkret auch für mich den Fortschritt merke und wieder Normalität erlebe.“

Ungeheuer große Empathie und Anteilnahme

Mohring führt die CDU als Spitzenkandidat in die Thüringer Landtagswahl Ende Oktober. Im vergangenen Jahr war er an Krebs erkrankt. Das hatte er im Januar in einem Facebook-Video öffentlich gemacht, in den vergangenen Monaten trat er mit Mütze auf.

Es habe eine ungeheuer große Empathie und Anteilnahme gegeben, sagte Mohring nun der Zeitung. Tausende Menschen hätten ihm geschrieben, ihre eigene Krankengeschichte berichtet oder Mützen geschickt.

„Andere, die selbst an Krebs erkrankt sind, haben mir gesagt, wie meine Auftritte mit der Mütze ihnen Mut gemacht haben - und das hat wiederum mich gestärkt.“ Noch einmal besonders beeindruckt habe ihn der Zuspruch aus allen politischen Lagern. Für diese menschliche Solidarität sei er „sehr, sehr dankbar“.

