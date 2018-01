Mindestens zwölf Tote bei Protesten im Iran

Teheran. Nach Angaben des Staatsfernsehens sind bei den Auseinandersetzungen im Iran bisher zwölf Menschen ums Leben gekommen. Laut des Abgeordneten Hodschatollah Chademi seien zwei der Opfer in der Nacht zum Montag in der Stadt Iseh im Südwestiran getötet worden. Auch soll es weitere Verletzte und Festnahmen gegeben haben. Nach unbestätigten Berichten in sozialen Netzwerken soll Iseh kurzfristig sogar von Regimegegnern besetzt gewesen sein.

Seit Donnerstag ist es in mehreren Städten im Iran zu heftigen Protesten gekommen. Die Kundgebungen richteten sich zunächst gegen die Wirtschafts- und Außenpolitik der Regierung, wurden aber zunehmend systemkritisch. Am Samstag griffen die Proteste, die zuvor in mindestens neun iranischen Städten stattgefunden hatten, auf die Hauptstadt Teheran über und auch in der Nacht zu Montag protestierten wieder Tausende gegen das islamische Regime. Nach Augenzeugenberichten griff die Polizei in verschiedenen Teilen Teherans mit Wasserwerfern und Tränengas ein, um die Proteste aufzulösen.

Krisensitzung einberufen

Präsident Hassan Ruhani hatte sich am Sonntag erstmals zu den landesweiten Demonstrationen geäußert und zu Gewaltlosigkeit aufgerufen. Proteste seien ein legitimes Recht der Regimekritiker, sagte Ruhani in seiner Rede. Gleichzeitig warnte er vor Ausschreitungen, die die Sicherheit des Landes gefährden könnten. Ruhani rief die Regimekritiker dazu auf, Proteste über legale Kanäle zu beantragen.

Der Präsident kritisierte außerdem die Hardliner, denen die Regierung eine Mitschuld an den Protesten gibt. Im Iran kämpfen Reformer und Hardliner seit langem um die Führung des Landes. Die Sicherheitskommission des iranischen Parlaments will in einer Sondersitzung über die Proteste beraten. Für die erste Januarwoche wurde ein Krisentreffen einberufen, an dem auch der Präsident teilnehmen sollte.

Ruhanis Aufforderung, die Demonstrationen zu legal beantragen, wurde in den sozialen Netzwerken zurückgewiesen. Das Innenministerium würde nach Meinung vieler Iraner keine Anträge auf Protestversammlungen genehmigen, die Kritik am Establishment üben würden. Tatsächlich erlaubt das Innenministerium nur vom System genehmigte Proteste, die sich meistens gegen die politischen Erzfeinde USA oder Israel richten.

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2018

US-Präsident Donald Trump kommentierte die Ereignisse im Iran via Twitter: Das „große iranische Volk“ sei über Jahre unterdrückt worden. Der Iran scheitere auf allen Ebenen mit Ausnahme des „schrecklichen“ Atomdeals, den die Regierung Barack Obamas vereinbart habe, schrieb Trump.

Wie das Auswärtige Amt in Berlin am Sonntag mit, verfolge die Bundesregierung die Berichte über die Demonstrationen sehr aufmerksam. „Wir rufen die Regierung von Präsident Ruhani auf, die Rechte der Protestierenden zu achten und besonnen zu handeln. Gleichzeitig appellieren wir an alle Beteiligten, ihre Anliegen friedlich zum Ausdruck zu bringen“, betonte das Außenamt. Am Samstag demonstrierten gut Hundert Regimekritiker vor der iranischen Botschaft in Berlin.

Von RND/dpa