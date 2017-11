Ministerin von der Leyen: Trump ist sich treu geblieben

Berlin. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sieht nach einem Jahr Präsidentschaft von Donald Trump keinen Unterschied zwischen dem Wahlkämpfer und dem Amtsinhaber. Gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland, RND, sagte die CDU-Vizevorsitzende: „Der Donald Trump aus dem US-Wahlkampf ist sich auch im Präsidentenamt treu geblieben.“

Deshalb sei es auch „so wichtig, dass Europa beim Thema Sicherheit und Verteidigung in diesen Tagen entscheidende Schritte vorwärts macht“. Sie verwies dabei ins besondere auf die letzten Schritte hin zur Europäischen Sicherheits- und Verteidigungsunion. In ihrer Trump-Bilanz betonte von der Leyen gegenüber dem RND: „Dieses Jahr hat uns zwei Dinge gelehrt: Die Welt braucht ein starkes und berechenbares Amerika, das für Regeln und Werte einsteht. Wir Europäer müssen besser in der Lage sein, zur Lösung der großen gemeinsamen Fragen auch wirklich Relevantes beizutragen und unsere eigenen Probleme auch selbst zu lösen.“

Von Dieter Wonka/RND