Mutmaßlicher Islamist in Berlin festgenommen

Berlin. Bei Durchsuchungen in der Nacht zum Mittwoch im islamistischen Umfeld in Berlin wurden Waffen, Waffenteile und große Mengen Munition beschlagnahmt. Das teilten Polizei und Generalstaatsanwaltschaft am Mittwochmorgen mit. Ein 40 Jahre alter Mann wurde festgenommen.

Die Durchsuchungen fanden an vier Orten in den Bezirken Reinickendorf und Charlottenburg-Wilmersdorf statt und stehen in Zusammenhang mit monatelangen Ermittlungen gegen den 40-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit.

Der Mann steht unter anderem im Verdacht, dem islamistischen Umfeld anzugehören. Während der Ermittlungen in einem anderen Fall hatte die Polizei „Spuren gefunden, die auf einen Zugriff des Beschuldigten auf scharfe Waffen und Kriegswaffen hindeuteten“. Außerdem war bei dem Mann “aktuell eine gesteigerte Gewaltbereitschaft“ erkennbar.

Der Verdacht des Waffenbesitzes bestätigte sich, ohne dass bislang Erkenntnisse für konkrete Anschlagspläne vorlägen, wie die Generalstaatsanwaltschaft mitteilt. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Der 40-Jährige soll noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Von Maria Kröhnke/RND