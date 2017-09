Nahles geht auf die Linke zu

Hamburg. Nahles appellierte im „Spiegel“ an die Linke, ebenfalls einen Schritt auf die Sozialdemokraten zuzumachen. „Die Linkspartei ist zwar marktkritisch, aber auf dem politischen Markt geht es ihr leider zu oft um ihr Geschäftsmodell "Anti-SPD" und nicht um politische Verantwortung. Wenn das so bleibt, wird es schwierig.“

Die SPD kam bei der Bundestagswahl auf 20,5 Prozent und würde die größte Oppositionsfraktion stellen, sofern sie bei ihrer Absage an eine große Koalition bleibt. Sollte ein Jamaika-Bündnis aus Union, FDP und Grünen gelingen, stellt Die Linke mit ihren 9,2 Prozent vom Wahltag die kleinste Oppositionsfraktion.

„Die SPD muss wieder lernen, den Kapitalismus zu verstehen“

Ihre eigene Partei und Fraktion forderte Nahles auf, nach der Wahlniederlage programmatisch fundamental neue Wege zu gehen und künftig auch eine deutliche Kapitalismuskritik nicht zu scheuen. „Wir haben es versäumt, die negativen Seiten der Globalisierung zu thematisieren“, sagte die Fraktionschefin, die in der abgelaufenen Legislaturperiode Bundesarbeitsministerin war. „Die SPD muss wieder lernen, den Kapitalismus zu verstehen und, wo nötig, scharf zu kritisieren“, forderte die ehemalige Juso-Chefin. Sie betonte: „Wenn wir in vier Jahren wieder ums Kanzleramt kämpfen wollen, müssen wir uns mehr zumuten und unsere eigene Programmatik kritischer infrage stellen, als wir das je gemacht haben in den letzten 20 Jahren.“

Von RND/dpa