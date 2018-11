Kertsch

Ein Streit zwischen Russland und der Ukraine an der Halbinsel Krim spitzt sich zu. Die ukrainische Marine warf Russland am Sonntag vor, in der Meerenge von Kertsch ihre Schiffe beschossen zu haben. Eines davon sei dadurch beschädigt und ein Besatzungsmitglied verletzt worden, hieß es in einer Mitteilung auf der Facebook-Seite der Marine.

Zuvor soll nach ukrainischen Angaben ein Schiff der russischen Küstenwache einen Schlepper der ukrainischen Marine gerammt haben, der mit zwei ukrainischen Militärschiffen die Meerenge vom Schwarzen Meer zum Asowschen Meer durchquerte. Russland und die Ukraine beschuldigten sich gegenseitig, für die Eskalation verantwortlich zu sein.

Von RND/AP