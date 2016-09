Berlin. Deutsche Parteien sind im Sommer erneut zum Ziel eines Angriffs russischer Hacker mit staatlichem Hintergrund geworden. Politiker und Mitarbeiter mehrerer Parteien erhielten am 15. und 24. August E-Mails, die vermeintlich aus dem Nato-Hauptquartier stammten, wie „Süddeutsche Zeitung“, NDR und WDR am Dienstag berichteten. Darin habe sich ein Link befunden, über den Spähsoftware auf den betroffenen Rechner gelangt sei. Der Rechercheverbund berichtet unter Berufung auf ungenannte Regierungsexperten, der Fall deute auf russische Hacker hin. Auch nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin aus Sicherheitskreisen vermuten deutsche Behörden wie bei den Cyberattacken auf den Bundestag 2015 und auf die CDU-Zentrale in Berlin im diesem Frühjahr, dass russische Hacker mit staatlichem Hintergrund hinter dem Angriff stecken. Die Hackergruppe ist unter den Bezeichnungen „Sofacy“ und „APT28“ bekannt.

Von RND/dpa