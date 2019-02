Berlin

Lange Zeit marschierte er Seite an Seite mit dem niederländischen Rechtspopulisten und Islamgegner Geert Wilders. Jetzt ist der frühere Parlamentsabgeordnete Joram van Klaveren konvertiert – zum Islam.

Wie die niederländischen Zeitungen „NRC“ und „Algemeen Dagblad“ (AD) am Dienstag berichteten, trat van Klaveren am 26. Oktober 2018 zum Islam über.

Früherer Weggefährte von Geert Wilders

Der 40-jährige van Klaveren saß zwischen 2010 und 2014 vier Jahre lang für Wilders’ Freiheitspartei PVV im niederländischen Parlament und machte sich dort vor allem mit anti-islamischen Kommentaren einen Namen.

Die Boulevardzeitung „AD“ beschreibt ihn als „Hardliner, der für ein Verbot von Burkas und Minaretten eintrat“. Der Politiker selbst sagte, bei der Arbeit an einem Buch gegen den Islam habe sich seine Meinung geändert.

Stattdessen habe er eine „Zurückweisung der Kritikpunkte von Nichtmuslimen“ verfasst, sagte er der Zeitung „NRC“. „Wenn alles, was ich bisher geschrieben habe, stimmt, dann bin ich de facto ein Muslim.“

Van Klaveren saß bis 2014 im niederländischen Parlament

Van Klaveren hatte die PVV 2014 verlassen, nachdem Wilders seine Parteianhänger gefragt hatte, ob sie „weniger oder mehr Marokkaner in den Niederlanden“ wollten. Die ebenfalls politisch rechts stehende Partei VNL, die van Klaveren kurz darauf mitgründete, blieb erfolglos.

Sein damaliger Parteimitgründer Jan Roos deutete dem „Algemeen Dagblad“ gegenüber an, van Klaverens Schritt könne auch eine PR-Maßnahme für dessen Buch sein. Wenn nicht, sei es „eine ungewöhnliche Wahl für jemanden, der stets viel über den Islam zu sagen hatte“.

Rat Marokkanischer Moscheen lobt Übertritt

Der Rat Marokkanischer Moscheen in den Niederlanden lobte van Klaveren. Es sei großartig, wenn ein solcher Kritiker des Islam merke, dass dieser „nicht so schlecht oder pervers“ sei, sagte Ratsmitglied Said Bouharrou. Es sei mutig, dass van Klaveren zu diesem öffentlichen Schritt bereit sei.

Lesen Sie auch: AfD – Verfassungsschutz nimmt Partei intensiver in den Fokus

Von Jörg Köpke/RND