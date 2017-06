Nordkorea hat den US-Studenten Otto Warmbier aus der Haft entlassen. Warmbier war im März 2016 wegen staatsfeindlicher Handlungen zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt worden. Die Freilassung erfolgt an dem Tag, an dem auch Ex-Basketballer Dennis Rodman die Diktatur in Ostasien besucht.