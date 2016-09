Berlin. Müller hat die SPD in diesem Schneckenrennen mit klarem Vorsprung ins Ziel gebracht. Der SPD-Mann wird aus seinen 23 Prozent so viel machen wie möglich. Müller, der schmale, blasse Regierende, hat die Statur eines Tänzers, nicht die eines Boxers. Aber er weiß natürlich: Wer auf die Nase bekommt und immer noch steht, ist klar im Vorteil. Vor allem wenn die anderen orientierungslos durch den Ring tapsen.

Sechs Parteien sitzen nun im Abgeordnetenhaus, auch die FDP hat den Wiedereinzug deutlich geschafft. Unübersichtlich macht das die Verhältnisse nicht, im Gegenteil: Berlins strukturelle linke Mehrheit kommt nun an die Macht.

Müller warb bis zuletzt für ein rot-grünes Zweierbündnis. Als der Regierende, blass aber hellwach wie immer, am Sonntagmittag aus seinem Wahllokal in Tempelhof trat, sprach er erneut von den „vielen Schnittstellen mit den Grünen“ und der „stabileren Regierungsarbeit“ in einem Zweierbündnis. Unaufgeregt wie immer fügte er dann hinzu, man werde sehen, „ob man dann doch zu dritt arbeiten muss“. Den Namen der Linken nahm er nicht in den Mund. Müller wird aus den 23 Prozent so viel machen wie möglich.

Rot-grün-rot, aus der Not geboren, könnte ein stabiles Bündnis ergeben. Es kann sich indes auch schnell zerfleischen, wobei es dabei weniger um Inhalte als um Stilfragen gehen würde. Die Stadt braucht Lösungen, und sie braucht sie schnell: Wohnungen, Personal für die Verwaltung, Lehrer. Das wissen alle drei Partner. Jetzt müssen sie liefern. Viel Zeit haben Sie nicht.

Von Jan Sternberg