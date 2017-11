Österreichischer Grünen-Politiker Pilz tritt zurück

Paukenschlag in Österreich: Der prominente Grünen-Politiker Peter Pilz ist nach Vorwürfen von sexueller Belästigung zurückgetreten. Seinen Sitz im Parlament werde er abgeben, kündigte Pilz in Wien an. Dabei nahm er zu den in der Wochenzeitung „Falter“ erhobenen Vorwürfen Stellung.