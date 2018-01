Özdemir hätte Cavusoglu keinen Tee serviert

Berlin. Grünen-Chef Cem Özdemir hat das Auftreten von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) beim Treffen mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu kritisiert. „Wenn ich Deutschland repräsentiert hätte, hätte ich sicherlich nicht mit einem türkischen Teeservice dem amtierenden türkischen Außenminister Tee serviert und mich dabei fotografieren lassen“, sagte Özdemir am Montag im ARD-Morgenmagazin. „Die Bildsprache bedeutet (...), dass quasi Deutschland die Türkei und den türkischen Außenminister bedient. Das ist der Außenminister eines Landes, das deutsche Staatsbürger willkürlich gefangen hält, ohne jeden Grund.“

Gabriel hatte Cavusoglu am Sonnabend bei sich zu Hause im niedersächsischen Goslar empfangen. Anschließend wurde ein Bild von dem Treffen verbreitet, auf dem Gabriel seinem Kollegen im Wintergarten in gebeugter Haltung Tee serviert. Das Foto wurde von zahlreichen türkischen Medien veröffentlicht und beim Kurznachrichtendienst Twitter teils spöttisch kommentiert.

In der Türkei sind weiterhin sieben Deutsche aus politischen Gründen inhaftiert, darunter der Journalist Deniz Yücel. Die Bundesregierung fordert ihre Freilassung. Gabriel hatte Cavusoglu vergangenes Jahr ungeachtet der deutsch-türkischen Spannungen in Antalya besucht, der Heimatregion des türkischen Außenministers. Schon in wenigen Wochen wollen die beiden sich erneut treffen - zum 100. Geburtstag der deutschen Schule in Istanbul.

