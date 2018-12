Berlin

Der grüne Außen- und Islamexperte Cem Özdemir unterstützt den am Freitag bekannt gewordenen Versuch der Bundesregierung, Finanzspritzen aus den Golfstaaten für radikale Moscheen zu stoppen. „Es ist gut, dass die Bundesregierung endlich aufwacht und die Salafisten und ihre finanziellen Förderer stärker in den Blick nehmen will“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Der Salafismus und alle jihadistischen Strömungen bedrohen den gemäßigten Islam der Mehrheit und wollen ihn durch eine extremistische Lesart des Islam ersetzen. Dies hat in Deutschland nichts verloren, auch wenn man sich so mit dem einen oder anderen Golfstaat anlegt.“

Zuvor hatte ein Sprecher des Auswärtigen Amts entsprechende Berichte bestätigt. Man sei mit Regierungen verschiedener Staaten im Gespräch, sagte er. Ziel sei es, die Förderung von Einrichtungen zu vermeiden, in denen extremistisches Gedankengut verbreitet werde. Daran hätten beide Seiten Interesse.

Von Markus Decker/RND