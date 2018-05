Moskau

Zwei Tage vor der Vereidigung für die neue sechsjährige Amtszeit von Präsident Wladimir Putin haben die Oppositionellen unter Alexej Nawalny landesweit zu Demonstrationen aufgerufen. Dabei wurden zahlreiche Demonstranten festgenommen, darunter auch Nawalny selbst.

Die Kundgebungen in der Hauptstadt und anderen Städten des Landes waren von Nawalny unter dem Motto „Er ist nicht unser Zar“ organisiert worden. Allein in Moskau nahmen Tausende Menschen an der Protestkundgebung auf dem Puschkin-Platz teil. Nach Medienberichten und Postings in sozialen Medien strömten Hunderte Menschen oder mehr auch zu Protesten in mindestens einem Dutzend Städten im Fernen Osten Russlands und in Sibirien.

Der Anti-Korruptions-Aktivist Nawalny war zur Präsidentenwahl im März nicht zugelassen, bei der Putin mit fast 77 Prozent der Stimmen wiedergewählt wurde. Der Kremlchef ist in Russland seit dem Jahr 2000 an der Macht.

Von dpa/RND