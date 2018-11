Islamabad

In Pakistan ist die freigesprochene Christin Asia Bibi aus der Haft entlassen worden. Wie lokale Medien berichteten, verließ sie am Mittwochabend das Gefängnis in der Stadt Multan in der Provinz Punjab. Wohin sie von dort gebracht wurde, war nicht bekannt. Laut dem pakistanischen Außenministerium befinde sie sich weiterhin in Pakistan.

Die heute 51 Jahre alte fünffache Mutter war 2010 wegen angeblicher Gotteslästerung im vorwiegend muslimischen Pakistan zum Tode verurteilt worden. Während der Feldarbeit soll sie im Jahr 2009 Jesus über den Propheten Mohammed gestellt haben. Neun Jahre lang saß sie in der Todeszelle. Am 31. Oktober hob der Oberste Gerichtshof des Landes das Blasphemie-Urteil auf. Das löste Proteste radikalislamischer Gruppen aus.

Diese hörten erst auf, nachdem die Regierung und die Partei Tehreek-e Labbaik Pakistan des radikalislamischen Klerikers Khadim Rizvi ein Abkommen geschlossen hatten. Demnach will die Regierung einen Revisionsantrag gegen die Entscheidung des Obersten Gerichts zulassen und Bibi am Verlassen des Landes hindern. Aus Angst vor Übergriffen hält sich die Familie Bibis an einem unbekannten Ort versteckt.

Auch Bibis Anwalt Saif-ul-Malook ist mittlerweile in Europa untergetaucht. Für seine Verteidigungsarbeit erhält er seit Jahren Morddrohungen. Im Interview mit dem „Spiegel“ bat Saif-ul-Malook die Bundesregierung um Asyl für Asia Bibi und sich selbst.

Von RND/mkr/dpa