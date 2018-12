Berlin

Eigentlich war für Anfang dieser Woche eine Einigung im seit Monaten schwelenden Streit um das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche erwartet worden – doch die Koalition geht in die Verlängerung. Nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) sollen die Beratungen auf Ebene der zuständigen Minister und Parteichefs am Montag und Dienstag fortgesetzt werden. Bei den turnusgemäßen Sitzungen der Bundestagsfraktionen am Dienstagnachmittag werde wohl noch kein tragfähiger Kompromiss vorliegen, hieß es in Koalitionskreisen. Das Ziel ist nun, bis Ende der Woche eine tragfähige Lösung zu erarbeiten. Womöglich treffen sich die Fraktionen dann zu Sondersitzungen.

Es gebe konstruktive und lösungsorientierte Gespräche in der Bundesregierung, erklärte das Justizministerium. Neben Justizministerin Katarina Barley ( SPD) suchen auch Familienministerin Franziska Giffey ( SPD), Kanzleramtschef Helge Braun ( CDU), Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer nach einer Lösung.

SPD erinnert an Versprechen der Bundeskanzlerin

Paragraf 219a des Strafgesetzbuches verbietet „Werbung“ für Schwangerschaftsabbrüche, fasst den Begriff „Werbung“ aber sehr weit. Gerichte mussten in der Vergangenheit auch Ärzte verurteilen, die auf ihrer Webseite sachliche Informationen über Schwangerschaftsabbrüche anbieten.

Die SPD hatte die Reform des Paragrafen angestoßen, einen entsprechenden Antrag im März aber aus Rücksicht auf die Union zurückgezogen. Nahles hatte ihrer Partei zugesagt, bis zum Herbst mit der Union eine Lösung zu finden. „Ich vertraue darauf, dass - wie von der Bundeskanzlerin zugesagt - in der Bundesregierung an einem tragfähigen Kompromiss gearbeitet wird“, sagte der familienpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Sönke Rix, dem RND.

Lesen Sie auch den Kommentar: Am Streit um Paragraf 219a muss die Koalition nicht scheitern

Von ani/cle