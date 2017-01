Gewinnt Erdogan an Macht?

Das Parlament in Ankara soll am Montag mit den Beratungen über die geplante Verfassungsreform für ein Präsidialsystem in der Türkei beginnen. Die Beratungen sollen rund zwei Wochen andauern. Kommt es zu der nötigen Verfassungsänderung, wird Erdogan deutlich gestärkt.