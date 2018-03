Kim Jong Un per Panzerzug nach China?

Peking. Die Ankunft eines Sonderzugs in Peking und ungewöhnlich hohe Sicherheitsmaßnahmen haben Spekulationen über einen Besuch von Kim Jong Un in China genährt. Es wäre Kims erster Aufenthalt in der Volksrepublik als Machthaber Nordkoreas – und seine erste Auslandsreise seit dem Machtantritt 2011.

Am Montagabend fuhr ein Fahrzeugkonvoi vor dem staatlichen Gästehaus Diaoyutai in Peking vor.

Wenig später wurde dort ein Mitglied der Nationalgarde gesichtet, die Präsenz von Sicherheitspersonal wurde massiv verstärkt. Das Gästehaus wurde von Kims Vater, dem früheren Machthaber Kim Jong Il, bei dessen Besuchen in China genutzt.

Sicherheitsbeamte in Zivil blockieren den Zugang zum Diaoyutai-Gästehaus der chinesischen Regierung in Peking. Quelle: AP

Darauf folgten Berichte der japanischen Sender NTV und NHK über einen grün-gelb gestrichenen Sonderzug aus Nordkorea. Laut NTV ähnelte er stark dem gepanzerten Gefährt, mit dem Kim Jong Il im Jahr 2011 nach Peking gereist sei. Am Dienstagvormittag verließ dann ein Konvoi offizieller chinesischer Fahrzeuge das Gelände des Gästehauses. Männer in zivil versuchten, Fotografen daran zu hindern, Bilder zu machen.

Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums gab an, keine Kenntnis von der Lage zu haben. Von Staatsmedien in Nordkorea war nichts über eine mögliche China-Reise einer Delegation zu hören. Auch US-Regierungssprecher Raj Shah sagte am Montag, das Weiße Haus könne Berichte über einen Besuch Kims in der Volksrepublik nicht bestätigen. Ähnlich äußerte sich das Büro des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In.

Kim plant nach Angaben aus Seoul und Washington Ende April ein Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon und bis Mai eine Zusammenkunft mit US-Präsident Donald Trump. Über ein mögliches Treffen mit der chinesischen Führung lagen bisher keine Informationen vor. China gilt als einer der wichtigsten Verbündeten Pjöngjangs. Doch haben sich die bilateralen Beziehungen wegen der von Kim vorangetriebenen Entwicklung von Atomwaffen und Langstreckenraketen zuletzt abgekühlt.

Besuche des früheren Machthabers Kim Jong Il in China erfolgten stets im Geheimen und wurden von Peking immer erst bestätigt, nachdem er bereits wieder zurück in Nordkorea war.

Südkoreanische Beobachter hielten es für möglich, dass Kim Jong Un einen Sondergesandten nach China geschickt habe, möglicherweise seine Schwester Kim Yo Jong. Da er sein Land diplomatisch auf Augenhöhe mit China sehe, sei es unwahrscheinlich, dass er zu seinem ersten Treffen mit der chinesischen Führung heimlich anreise, erklärten die Beobachter.

