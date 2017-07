Hamburg. Nach den Gewaltexzessen am Rande des G-20-Gipfels in Hamburg wächst der Druck auf Sympathisanten und Anhänger der linksextremen Szene in Deutschland.

Innenexperten der Union fordern eine Räumung des linksautonomen Zentrums Rote Flora im Hamburger Schanzenviertel, in dessen Umfeld es während der Gipfeltage zu Plünderungen, Brandstiftungen und anderen schweren Gewalttaten gekommen war.

Scholz gegen „Schnellschuss“

„Angesichts der Gewalt-Exzesse und der Dimension der hemmungslosen, entfesselten Aggression gegen Polizeibeamte sowie der Zerstörungswut seitens linksextremer Demonstranten und Autonomer halte ich eine gewaltsame Räumung der Roten Flora jetzt für zwingend geboten“, sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Stephan Mayer, der „Bild“-Zeitung.

Auch der Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) hat die Existenz des Zentrums bereits infrage gestellt, sich aber gegen einen „Schnellschuss“ ausgesprochen.

Aus der Hamburger Bevölkerung kommen bereits Vorschläge, was mit der Roten Flora perspektivisch passieren soll: ein Kindergarten. Das fordert der Unternehmer Alexander Tebbe. Der Hamburger hat dazu eine entsprechende Petition gestartet.

Das autonome Zentrum sei eine „linksextreme Keimzelle“ der Gewaltexzesse während des G-20-Gipfels am vergangenen Wochenende gewesen, schreibt der Initiator. Tebbe will, dass der Treffpunkt geschlossen wird und stattdessen ein öffentlicher Kindergarten oder eine Grundschule entsteht. So zöge die Gesellschaft wieder Nutzen aus der Einrichtung.

Tagelang hielt der G-20-Gipfel die Hansestadt in Atem. Friedliche Demonstration, blutige Krawalle und dazwischen immer wieder die Wagenkolonnen der Staats- und Regierungschefs. Das sind die besten Bilder des Mega-Gipfels. Zur Bildergalerie

Allein ist er mit seiner Meinung nicht: Mehr als 2500 Unterstützer hat die am Montagmittag gestartete Petition bis zum Dienstagmorgen (8 Uhr) gefunden.

Das ehemalige Theater Rote Flora ist seit 1989 von linken Aktivisten besetzt. Die Stadt Hamburg setzte sich in der Vergangenheit für den Erhalt der Flora und ihres Status ein, weil die Einrichtung als Stadtteilzentrum wichtig sei. Einige der in Gewaltexzesse ausgearteten Anti-G-20-Demonstrationen am Wochenende waren von Flora-Aktivisten angemeldet worden.

Von dpa/RND/zys