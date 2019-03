Passau/Vilshofen

Wie jedes Jahr treten am Aschermittwoch, den 9. März, zahlreiche deutsche Spitzenpolitiker vor ihren Anhängern auf und liefern sich den ein oder anderen rhetorischen Schlagabtausch. Unter anderem werden am Mittwoch Reden von Markus Söder, Annegret Kramp-Karrenbauer, Katharina Barley und Annalena Baerbock erwartet. Die diesjährigen Wortduelle dürfte sich vor allem um die im Mai anstehenden Europawahl drehen. Dies lässt auch ein Blick auf die Rednerlisten vermuten.

Die CSU tagt auch 2019 traditionell in der Drei-Flüsse-Stadt Passau. Auf der Rednerliste der Partei finden sich in diesem Jahr ausschließlich Namen männlicher Politiker. Zwar wird die CSU-Stadtratsfraktionsvorsitzende Evi Buhmann die Herrenriege begrüßen, doch in den folgenden zwei Stunden werden ausschließlich der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder, der Europa-Spitzenkandidat der EVP Manfred Weber, Generalsekretär Markus Blume und Verkehrsminister Andreas Scheuer zu Wort kommen, wie der „ Bayerische Rundfunk“ berichtet.

Deutlich weiblicher dürften die Auftritte der Sozialdemokraten geprägt sein: Bei der SPD in Vilshofen spricht neben der bayerischen Landesvorsitzenden Natscha Kohnen unter anderem Bundesjustizministerin Katharina Barley, die auch deutsche Spitzenkandidatin für die Europawahl ist.

Bei den Grünen tritt unter anderem Parteichefin Annalena Baerbock auf, bei der AfD Jörg Meuthen, bei der FDP Nicola Beer und bei der Linken Klaus Ernst. Bei den Freien Wählern spricht der Vorsitzende Hubert Aiwanger - erstmals als bayerischer Wirtschaftsminister.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer tritt - wie in den Vorjahren Kanzlerin Angela Merkel - am Abend im mecklenburgischen Demmin auf. Nach der Diskussion um den Toilettenwitz an Karneval will Werner Kuhn, Redner der CDU Mecklenburg-Vorpommern, der Parteivorsitzenden beizustehen. Gegenüber der „ Ostsee-Zeitung“ hat Kuhn angekündigt, die Debatte in seiner Rede zu thematisieren.

Politischer Aschermittwoch feiert 100. Jubiläum

Der politische Aschermittwoch feiert in diesem Jahr seinen 100. Jahrestag: 1919 hatte der bayerische Bauernbund anlässlich des Viehmarkts im niederbayerischen Vilshofen erstmals zu einer Kundgebung geladen - das Politspektakel war geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der politische Aschermittwoch von der Bayernpartei wiederbelebt, bevor die CSU und auch alle anderen Parteien folgten.

