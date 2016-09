Polizei bestätigt Brandanschlag auf Petry-Auto

Leipzig. Auf das Auto der AfD-Vorsitzenden Frauke Petry ist in Leipzig ein Brandanschlag verübt worden. Der Verdacht auf Brandstiftung habe sich bestätigt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Wie das Feuer gelegt wurde, könne jedoch noch nicht gesagt werden. Der Staatsschutz sei in die Ermittlungen eingeschaltet.

Bei dem Anschlag wurde niemand verletzt. Der Wagen hatte in der Nacht zum Samstag Feuer gefangen. Zur Höhe des Schadens konnten noch keine Angaben gemacht werden. Einer Mitteilung Petrys zufolge ist der Wagen ausgebrannt.

Petry: Angriffe grenzen an Terror

Petry warf darin der Stadtverwaltung vor, sie habe in der Vergangenheit eine Auskunftssperre im Melderegister zu ihrer Person mit der Begründung abgelehnt, dass eine Bedrohungslage nicht erkennbar sei.

Das sei erst vor etwa einer Woche geändert worden. Die Stadt konnte am Sonntag dazu zunächst keine Angaben machen.

In Petrys Mitteilung heißt es weiter: „Die Angriffe auf AfD-Mitglieder haben in den vergangen Monaten ein Maß erreicht, das an Terror grenzt.“

Von RND/dpa