Wikileaks-Gründer Julian Assange ist nach mehr als sechs Jahren in der ecuadorianischen Botschaft in London festgenommen worden. Das teilte die Londoner Polizei am Donnerstag via Twitter mit. Er sei nun in Gewahrsam und werde so bald wie möglich einem Richter vorgeführt. Die Regierung von Ecuador entzog Assange zuvor das Asyl.

Die Festnahme erfolgte aufgrund eines Gerichtsbeschlusses von 2012. Auch Wikileaks berichtete via Twitter über die Festnahme.

Laut der Plattform hatte Assange, der seit 2012 in der Botschaft von Ecuador gelebt hat, das Gebäude nicht verlassen. Vielmehr hätte die Botschaft die Polizei hereingelassen und Assange sei direkt festgenommen worden.

Ecuadors Präsident erklärte, das Land habe Assange wegen Verstößen gegen internationale Konventionen den Asylstatus entzogen. In einer ersten Reaktion bedankte sich der britische Außenminister Jeremy Hunt bei der ecuadorianischen Regierung für ihre Zusammenarbeit.

Beziehungen zwischen Ecuador und Assange seit einiger Zeit angespannt

Am Dienstag hatte der Außenminister von Ecuador, José Valencia, bereits gesagt, eine unbegrenzte Zeit könne Assange nicht in der Botschaft leben. Die Beziehungen zwischen der ecuadorianischen Regierung und dem Gründer der Enthüllungsplattform sind seit einiger Zeit gespannt. Immer wieder ging es um Assanges Äußerungen etwa zur Außenpolitik bis hin zur Hygiene seiner Katze.

Der Australier hatte in der ecuadorianischen Botschaft gelebt, um seiner Festnahme und Auslieferung nach Schweden wegen Vergewaltigungsvorwürfen zu entgehen. Die schwedische Justiz stellte ihre Ermittlungen zwar später ein, doch Assange fürchtet eine Strafverfolgung in den USA. Dort droht ihm wegen der Veröffentlichung brisanter Dokumente zu den Kriegen in Afghanistan und im Irak ein Verfahren wegen Geheimnisverrats und womöglich lebenslange Haft.

Auch die britischen Behörden hatten erklärt, ihn festnehmen zu wollen, weil er durch die Flucht in die Botschaft Kautionsauflagen verletzt habe.

Vor wenigen Tagen hatte Wikileaks verkündet, dass Assange der Rauswurf aus der Botschaft und somit die Festnahme drohe.

Assange selbst bezeichnet sich selbst als Journalist und beansprucht deshalb die für Medien üblichen Schutzklauseln, wenn es um die Geheimhaltung von Quellen und die Veröffentlichung vertraulicher Informationen geht. Kritiker halten ihn für einen Selbstdarsteller, der sogar Menschenleben gefährdet habe. Seine Anhänger sehen in ihm dagegen einen Aufklärer.

