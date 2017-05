Paris. In der Nacht zum Freitag wurde im Umfeld des Luftwaffenstützpunkts Evreux in der Normandie ein als radikalisiert eingestufter Mann festgenommen. Nun ermittelt die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft, wie der Deutschen Presse-Agentur aus Justizkreisen bestätigt wurde.

Gewehr und IS-Flaggen im Auto des Verdächtigen

Die Behörden waren wegen eines verdächtigen Autos auf den Mann aufmerksam geworden. Später seien in einem Gestrüpp in der Nähe des Militärgeländes ein Gewehr und zwei Revolver gefunden worden. Im Auto des Mannes war außerdem ein USB-Stick mit einem Bekenntnis zur Terrormiliz IS und IS-Flaggen, berichtet der französische Radiosender RTL unter Berufung auf die Nachrichtenagentur AFP.

Am Sonntag wählt Frankreich seinen neuen Präsidenten, die Abstimmung steht wegen der Terrorgefahr unter hohen Sicherheitsvorkehrungen. Vor gut zwei Wochen war kurz vor dem ersten Wahlgang bei einem Anschlag auf dem Pariser Prachtboulevard Champs-Élysées ein Polizist erschossen worden.

Von RND/dpa