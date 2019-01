Bremen

Nach dem gewalttätigen Angriff auf den Bremer AfD-Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz hat die Polizei Videoaufnahmen von der Tat gesichert und ermittelt wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung.

Die Bilder würden zwei Personen zeigen, die sich dem 66-Jährigen von hinten nähern, eine dritte laufe versetzt dahinter, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstagabend in Bremen mit. Einer der Unbekannten habe Magnitz von hinten niedergeschlagen, woraufhin dieser gestürzt sei. Anschließend sei das Trio vom Ort des Geschehens geflüchtet.

Polizei konnte keinen Schlaggegenstand sehen

Auf dem bisher gesicherten Videomaterial könne der Einsatz eines Schlaggegenstandes nicht festgestellt werden, erklärte die Polizei. Der Abgeordnete habe bei der Attacke am späten Montagnachmittag eine stark blutende Kopfverletzung erlitten.

Die AfD Bremen indes hatte in der Nacht nach dem Überfall in einer Pressemitteilung erklärt, Magnitz sei mit einem Kantholz bewusstlos geschlagen worden. Täter hätten weiter gegen seinen Kopf getreten, als er bereits am Boden lag.

Magnitz selbst schließt Raubüberfall nicht aus

Während die Staatsanwaltschaft eine politisch motivierte Tat vermutet, schließt der geschädigte Magnitz selbst einen Raubüberfall nicht aus, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Die „Bild“ sprach mit dem AfD-Politiker an dessen Krankenbett.

Magnitz mache demnach „die Linken“ oder die „ Antifa“ nicht selbstverständlich für den Überfall verantwortlich „Es ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber es kann auch ein Raubüberfall gewesen sein“, zitiert das Blatt Frank Magnitz.

Ärzte verordnen Magnitz „absolute Bettruhe“

An die Tat könne sich Magnitz nicht mehr erinnern. Dennoch skizziert er gegenüber „Bild“ folgende Szene: Drei vermummte Männer mit ins Gesicht gezogenen Kapuzen und Mützen seien ihm in einen Innenhof gefolgt.

Diese Szene habe Magnitz einem Klempner geschildert, der sich nach dem Angriff um ihn gekümmert habe. „Meine Erinnerung setzt erst wieder ein, als mich einer der Handwerker an die Wand gesetzt und aufgerichtet hat.“

Nach Magnitz’ Aussage haben die Ärzte ihm „absolute Bettruhe verordnet“. Weiter soll er gesagt haben: „Die gesamte linke Körperhälfte schmerzt fürchterlich, aber ich bin bestens mit Schmerzmitteln versorgt. Deshalb geht es einigermaßen.“

Weidel und Gauland bezeichnen Tat als "feigen Mordanschlag"

Der Angriff war bundesweit scharf verurteilt worden. Die Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, Alice Weidel und Alexander Gauland, bezeichneten die Tat als "feigen Mordanschlag" und gaben Politikern und Medien eine Mitschuld.

Unter anderem der frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete Christian Ströbele wies das im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) zurück. Die Tat in Bremen als Auswirkung der politischen Auseinandersetzung mit der AfD zu sehen, sei "völlig unverantwortlich: Diesen Zusammenhang gibt es nicht", sagte er. In einer Demokratie sei es erlaubt, "in drastischen Formulierungen schlimme Äußerungen oder Entwicklungen zu kritisieren".

Von RND/epd/jw