Paris

Er informierte sich über die Herstellung von Sprengstoff und Gift: Die französische Polizei hat einen Ägypter festgenommen und so wohl einen Terroranschlag vereitelt. Ursprünglich waren bereits am Dienstag zwei Brüder wegen Terrorverdachts festgenommen worden, einer von ihnen wurde allerdings inzwischen entlastet. Gegen den anderen ermittelt nun Frankreichs Justiz.

Sprengstoff-Anleitungen auf dem Handy entdeckt

Der französische Innenminister Gérard Collomb begründete die Festnahme am Freitag im französischen Sender BFMTV so: „Sie hatten Anleitungen, die darlegten, wie man in der Tat Gifte auf Basis von Rizin herstellt.“ Aus Ermittlerkreisen hieß es, dass auf dem Handy des in Paris lebenden Ägypters Anleitungen zur Herstellung von Sprengstoff und Gift gefunden worden seien.

Es sei kein Zufall, dass gerade die beiden Brüder ins Visier der Ermittler geraten waren: „Es ist so, dass wir eine gewisse Anzahl Personen in den Netzwerken überwachen.“ Die beiden Männer hätten die Kommunikations-App Telegram genutzt. „Wir haben (...) dieses Anschlagsprojekt aufdecken und sie festnehmen können.“

Seit 2015 vereitelte Frankreich 51 Terrorangriffe

Erst vor wenigen Tagen hatte es in Paris eine islamistische Messerattacke gegeben. Der Angreifer hatte am vergangenen Sonnabend einen Menschen getötet und fünf weitere verletzt.

Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel islamistischer Terroranschläge, bei denen seit Anfang 2015 mehr als 240 Menschen ermordet wurden. Die Regierung berichtet immer wieder von vereitelten Anschlagsplänen - Premierminister Édouard Philippe hatte ihre Zahl Ende März auf 51 seit Januar 2015 beziffert.

