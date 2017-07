Hamburg. „Das Foto soll Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürgern, zeigen, wie man bei uns mit der Polizei umgeht“, schreibt der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Mannheim, Thomas Mohr. Dazu postete er am späten Sonnabend das Bild auf dem Boden liegender Polizisten, die sich ausruhen. Die fünf Einsatzkräfte tragen noch ihre Schutzkleidung vom Einsatz rund um den G-20-Gipfel in Hamburg. Über 48 Stunden sollen sie bereits unterwegs gewesen sein.

Mit seinem Post übt Mohr massive Kritik am Umgang mit den Einsatzkräften: „Es ist skandalös, dass man diesen Polizisten, nach einem schweren Einsatz, der für sie lebensbedrohend war, nicht einmal einen vernünftigen Platz zum Regenerieren zur Verfügung stellte. Wie Obdachlose liegen sie in irgendeinem Vorraum herum“, schreibt er. Solche Bilder zeigten weder „die Medien noch die offiziellen Stellen“, moniert Mohr. „Meine Kolleginnen und Kollegen in Hamburg leisteten einen lebensgefährlichen Einsatz zum Schutz der Bürger. Sie haben das Maß der persönlichen Belastbarkeit weit überschritten. Sie haben es einfach nicht verdient, dass man so mit ihnen umgeht“, findet der GdP-Vorsitzende aus Mannheim.

Bei Facebook erhielt der Beitrag großen Zuspruch. Knapp 120.000 mal wurde er bisher geteilt. „Danke für alles! Bei diesen Zuständen im heutigen Deutschland, kann man nur hoffen, dass die Polizei ordentlich aufgestockt wird“, kommentiert eine Nutzerin den Post.

In der Nacht zu Sonnabend sprach die Polizei beim Kurznachrichtendienst Twitter von insgesamt 197 verletzten Polizisten. Zu Verletzungen bei Störern oder Unbeteiligten lägen keine Zahlen vor. Am Sonntagmittag (13 Uhr) wollen die Beamten eine Bilanz ziehen.

Aktuell verzeichnen wir 197 verletzte Polizeibeamte.

Zu Verletzungen bei Störern / Unbeteiligten liegen keine Zahlen vor.#G20HAM17 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) July 7, 2017

Von RND/are