Washington

„Wenn Nordkorea die mutige Maßnahme ergreift, schnell zu Entnuklearisieren, sind die USA bereit, mit Nordkorea zusammenzuarbeiten, um Wohlstand zu erreichen“, sagte US-Außenminister Mike Pompeo in einer Pressekonferenz mit seiner südkoreanischen Kollegin Kang Kyung Wha. Ziel sei eine vollständige und überprüfbare Entnuklearisierung der Koreanischen Halbinsel.

Pompeo sagte, er habe gute und bedeutende Gespräche mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un geführt.

Kang sagte im Hinblick auf Befürchtungen, Nordkorea könne den Abzug der US-Truppen aus Südkorea verlangen, die Präsenz amerikanischer Soldaten habe in den vergangenen 65 Jahren eine entscheidende Rolle für Abschreckung, Frieden und Stabilität in Korea gespielt. Sie sei in erster Linie eine Frage der Beziehungen zwischen den USA und Südkorea. Die USA und Südkorea müssten sich vor dem Gipfel von Kim und US-Präsident Donald Trump im Juni in Singapur „luftdicht“ abstimmen.

Von RND/AP