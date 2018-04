Havanna

Kubas neu gewählter Präsident Miguel Díaz-Canel soll nach dem Wunsch seines Vorgängers Raúl Castro in drei Jahren auch die mächtige Kommunistische Partei des karibischen Inselstaats führen.

„Wenn ich es nicht mehr mache, kann Díaz-Canel auch den Posten als Erster Sekretär der Kommunistischen Partei Kubas übernehmen“, sagte Castro am Donnerstag im Parlament. Bis 2021 will Castro die Partei noch selbst führen. Danach könnte Díaz-Canel übernehmen.

Die Kommunistische Partei ist die eigentliche Machtzentrale in Kuba. Laut Verfassung ist die Partei „die übergeordnete führende Kraft in Gesellschaft und Staat“. Díaz-Canel ist in der Partei tief verwurzelt. Er begann seine politische Karriere beim Kommunistischen Jugendverband, war Parteichef in der Provinz und zog 2003 als jüngstes Mitglied in das Politbüro der Kommunistischen Partei ein.

Von RND/dpa